Governo de Israel aprova reforma judicial que tem causado polémica

O Parlamento de Israel aprovou uma parte essencial da reforma judicial proposta pelo Governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que foi recebida com desagrado, tendo sido organizados diversos protestos contra as medidas.

Esta reforma determina mudanças radicais que permitem um aumento dos poderes do Governo na área judicial, limitando a capacidade de o Supremo Tribunal contestar decisões parlamentares e alterando a forma como os juízes são selecionados.

A votação desta reforma aconteceu após uma sessão turbulenta, onde os deputados da oposição gritaram "Vergonha!", antes de abandonarem a sala, com a proposta do Governo a ser aprovada com 64 votos a favor e nenhum contra.

Netanyahu e os seus parceiros de Governo alegam que as mudanças são necessárias e, desde o início, deram sinais de que não iriam alterar a sua postura, apesar dos fortes protestos sociais.