Estrangeiro envolvido em esquema criminoso abriu 15 contas bancárias em Portugal

A Polícia Judiciária, procedeu à extradição de um cidadão estrangeiro de 30 anos, localizado na Croácia, no cumprimento de Mandado de Detenção Europeu emitido pelo Magistrado do Ministério Público titular, junto do DIAP da Amadora.

Em causa está uma investigação transnacional, “referente ao modus operandi conhecido por Business Email Compromise, que se traduz na exploração das vulnerabilidades das comunicações eletrónicas de determinadas empresas, seguido de intromissão no sistema informático das vítimas”, explicou a PJ.

Ao verificar a existência de uma relação de negócio com terceiros, “o agente do crime substitui-se ao credor e envia uma mensagem eletrónica falsa ao devedor, similar às mensagens originais”, onde pede a alteração de pagamento para uma conta bancária nova, aberta somente para guardar o dinheiro ilícito.

Os crimes remontam ao ano de 2021, quando a Judiciária teve conhecimento de que o “suspeito tinha constituído duas empresas em território nacional e procedido à abertura de 6 contas bancárias, em nome individual e 9 contas em nome das duas empresas, onde circularam fundos superiores a €250.000,00 resultantes da prática de crimes”, revelou a PJ.

O suspeito terá lesado vítimas no Reino Unido, EUA, Singapura, Austrália, Espanha, França e Alemanha, além de Portugal.

Terão sido praticados crimes de branqueamento, burla informática e nas comunicações, falsificação de documentos, acesso ilegítimo, falsidade informática e fraude fiscal.

Presente a primeiro interrogatório judicial foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.