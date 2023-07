Polémica. Vocalista dos 1975 beija outro homem em palco na Malásia e Governo cancela festival

Matty Healy, vocalista dos The 1975, deu um beijo na boca a um membro da banda inglesa em pleno concerto na Malásia. O governo do país não gostou e cancelou o festival onde atuavam.

“Não vejo razão para convidarem os The 1975 para depois nos dizerem com quem é que podemos ter relações sexuais”, criticou Matt Healy, antes de beijar o baixista, num concerto, na sexta-feira, inserido no festival Good Vibes, em Kuala Lumpur.

“Estou verdadeiramente furioso. Não é justo, vocês não representam o vosso governo. São jovens e tenho a certeza de que muitos de vós são gays e progressistas”, disse ainda o músico, explicando que a banda só não cancelou o concerto por respeito aos fãs.

Na sequência do beijo em palco, o governo malaio cancelou o festival.

“Lamentamos profundamente anunciar que a programação restante [do festival], prevista para hoje e amanhã, foi cancelada após a polémica conduta e os comentários feitos pelo artista britânico Matty Healy da banda The 1975”, lê-se no comunicado da organização do festival Good Vibes, onde se sublinha ainda que o governo malaio mantém a sua “postura inabalável contra quaisquer partes que desafiem, ridicularizem ou violem as leis da Malásia”. Na Malásia os atos homossexuais são ilegais e puníveis com pena de prisão que pode chegar a 20 anos.

Pouco depois do incidente na Malásia, os The 1975 anunciaram o cancelamento de dois concertos agendados na Indonésia e em Taiwan, justificando o fim prematuro da digressão pelo sudeste asiático com “as circunstâncias”.