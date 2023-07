PP vence eleições em Espanha sem maioria absoluta

Os espanhóis foram chamados às urnas na legislativas de domingo, mas não nenhum partido conseguiu a maioria absoluta. O PP de Alberto Nuñez Feijoó venceu as eleições e conseguiu 136 deputados.

O PSOE (partido socialista) ficou em segundo lugar com 122 deputados. O VOX ocupou o terceiro lugar, com 33 lugares no Parlamento, menos 19 do que em 2019 e o Sumar em quarto com 31.

Apesar da vitória do PP, não se sabe quem liderará o próximo Governo, uma vez que Feijoó mesmo juntando os 33 deputados do VOX e os deputados únicos dos regionalistas de Navarra (UPN) e das Canárias (CC), ficaria com apenas 171 deputados, mas em Espanha são necessários 176 para se governar.

O PSOE e o Sumar totalizam 153 lugares no Parlamento, no entanto, poderão ter mais lugares do que a direita e a extrema-direita devido aos deputados eleitos pelos partidos regionais que tiveram como aliados na última legislatura.

Alberto Nuñez Feijoó quer governar e pediu aos partidos para que não criem um “bloqueio”.