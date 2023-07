Espanha. Novos dados: participação até às 18 horas locais chega aos 53,12%

Nova atualização em Espanha: quando os relógios apontavam as 18h00 locais (17h00 em Lisboa), a participação das eleições era de 53,12%, abaixo dos 56,85% de afluência registada nas últimas eleições gerais, em 10 de novembro de 2019.

Os dados, divulgados pelo Ministério do Interior, indicam que até essa hora, tinham votado hoje menos 3,73% de eleitores do que nas anteriores eleições. Note-se que os números agora apurados não incluem a votação por correio.

Espanha vota hoje em eleições legislativas com as últimas sondagens a darem a vitória da direita e a derrota do atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.