Alberto Feijóo quer uma "nova época" para Espanha

É um dia decisivo para a Espanha e para toda a União Europeia: Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP), disse este domingo que o país pode iniciar “uma noca época”, na sequência das eleições.

"A partir das 23 horas, quando se começar a clarificar o resultado, Espanha pode começar uma nova época", afirmou Alberto Núñez Feijóo,que já votou, em Madrid.

"Está em jogo o modelo de país que queremos, haver um governo sólido, um governo forte, e é necessário que Espanha fale, que Espanha decida e tudo o que decidir Espanha estará bem e tudo o que Espanha disser com nitidez e com claridade será bom para os espanhóis", acrescentou.

Recorde-se que Espanha vota este domingo as eleições legislativas, em que as últimas sondagens dão vitória à direita e a derrota do atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.