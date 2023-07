Um morto em despiste de transporte de valores na A28

Um despiste de uma viatura na A28, em Aver-O-Mar, no concelho da Póvoa de Varzim (Porto), fez um morto e um ferido grave. O trânsito foi cortado ao quilómetro 33.

Fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Porto disse, à agência Lusa, que o alerta do despiste da viatura de transporte de valores foi dado às 07h46 e que o ferido grave foi transportado para o Hospital de São João, no Porto.

No local estiveram 17 elementos da corporação de Bombeiros de Vila do Conde, com oito viaturas e uma equipa da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital Pedro Hispano.