Mpox. Novo surto com 37 casos em Lisboa e Vale do Tejo

DGS revelou que desde junho foram detetados 37 novos casos de infeção pelo vírus mpox, num novo surto da doença registado na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Após três meses sem novos casos de mpox reportados em Portugal, confirmaram-se 37 novos casos desde 19 de junho de 2023", lê-se num comunicado publicado no site da DGS.

A maioria dos casos, 25, foi registada entre 1 e 20 de julho, os restantes 12 foram confirmados entre 12 e 30 de junhos, segundo informações das autoridades de saúde

As infeções foram diagnosticadas em homens residentes na região de Lisboa e Vale do Tejo, a maior parte com idades entre os 20 e os 40 anos.

No total, Portugal já soma 965 casos, desde 30 de junho de 2022, quando foi detetada a presença da doença no país, tendo morrido uma pessoa

A DGS lembra ainda que os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.

O vírus transmite-se por contacto físico próximo, nomeadamente com lesões ou fluidos corporais ou por contacto com material contaminado.