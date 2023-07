O futebol de primeira está de volta

por João Sena

A temporada 2023/24 começa a 8 ou 9 de agosto com a realização da Supertaça entre Benfica, campeão nacional, e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, e a primeira jornada realiza-se no fim de semana seguinte. As equipas que lutam pelo título investiram no reforço dos plantéis. Segundo o Transfermarkt, a equipa do Benfica tem um valor de mercado de 364,5 milhões de euros, o FC Porto está avaliado em 288,5 milhões de euros, o plantel do Sporting vale 234,4 milhões de euros e o Braga está avaliado em 134,6 milhões de euros.

A prioridade do Benfica na pré-época foi colmatar as saídas de Grimaldo e Enzo Fernandes, e reforçou-se com Ángel Di Maria, Kökçu e Jurásek. Mas os alvos do Benfica não ficam por aqui. O folhetim Rafa parece ter chegado ao fim… por agora. O jogador recusou a proposta do Qatar e vai ficar na Luz, pois tem contrato até final da época. No entanto, há assuntos por resolver no campeão nacional. Gilberto ainda não tem substituto no lado direito da defesa e o guarda-redes Bento está a ser negociado com o Athletico Paranaense por 12 milhões de euros, mas os dirigentes brasileiros já disseram que não está à venda. A saída de Gonçalo Ramos para o PSG por 70 milhões de euros é uma possibilidade. Decididamente, o avançado Henrique Araújo não conta para Roger Schmidt e foi emprestado por um ano ao Famalicão, onde tem hipótese de jogar com frequência e convencer o treinador do Benfica.

O FC Porto começou a preparar a nova temporada sem grande alarido. Manteve Otávio longe dos ataques sauditas, e reforçou-se com o médio argentino Alan Varela (ex-Boca Juniors), que custou 10 milhões de euros, com Fran Navarro (ex-Gil Vicente) por sete milhões de euros e com o regresso do médio Romário Baró, que esteve emprestado ao Casa Pia. O médio argentino Nico González pode estar a caminho do Dragão por empréstimo do Barcelona. Em contrapartida, ficou sem Wilson Manafá, Matheus Uribe e Fernando Andrade e Rodrigo Conceição, saíram todos a custo zero.

As últimas semanas do Sporting foram de grande agitação para garantir o internacional sueco Viktor Gyökeres (ex-Coventry), um avançado de quem os adeptos esperam muitos golos. Conseguiu manter Pedro Gonçalves, Gonçalo Inácio e Nuno Santos, o que é uma boa notícia para Rúben Amorim. As saídas mais relevantes foram as do médio Ugarte para o PSG por 60 milhões de euros e do extremo Arthur Gomes para o Cruzeiro por três de milhões de euros. Outro jogador que não consta da lista de Rúben Amorim é Rochinha, que foi emprestado ao Al-Markhiya até final da temporada. O clube do Qatar fica, ainda, com opção de compra sobre o extremo. O empréstimo de Héctor Bellerín aos leões terminou e vai ser reforço do Bétis. Existe ainda a incerteza quanto ao futuro do ganês Fatawu, que pode ser emprestado ao Casa Pia. Uma coisa parece certa: o extremo não tem lugar no plantel na próxima época.

Foi com surpresa que José Fonte foi anunciado como reforço do Braga depois de ter terminado contrato com o Lille. Este reforço vem no seguimento da contratação do médio uruguaio Rodrigo Zalazar, que deixa o Schalke 04 por seis milhões de euros. O Braga contratou em definitivo o avançado Bruma por 6,5 milhões de euros e reforçou-se com o defesa central Sikou Niakaté (ex-Guingamp), que custou 1,8 milhões de euros, e com o defesa esquerdo Adrián Marín (ex-Gil Vicente) por 500 mil euros. A equipa bracarense perdeu o defesa Sequeira, custo zero, o médio Racic por fim do empréstimo e vendeu o avançado Iuri Medeiros por três milhões de euros. Em Portugal, a janela de transferências fecha a 31 de agosto.

A maior transferência no mercado de verão foi a do médio Declan Rice do West Ham para o Arsenal por 116,6 milhões de euros. A guerra aberta entre João Félix e o Atlético de Madrid deixa o jogador português na porta de saída. O cenário agravou-se depois de o jogador ter dito publicamente que o seu grande sonho era jogar no Barcelona, o que enervou os responsáveis ‘colchoneros’. Félix está a fazer tudo para trocar Madrid por Barcelona, e há dois nomes que podem fazer o percurso inverso: Ferrán Torres e Kessié.