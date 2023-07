Camisola de Lady Di vai a leilão

Não é novidade para ninguém que, além de ter sido um dos membros da família real mais acarinhados da história, a Princesa Diana, também conhecida por Lady Di, sempre foi vista como um ícone de estilo. Desde a sua morte, em 1997, que várias das suas peças entraram para a história da moda, quer pelo simbolismo que carregam, quer por serem realmente peças que se destaram na altura.

Recentemente, a casa de leilões Sotheby’s anunciou que irá leiloar, mais de 40 anos depois de Diana a ter utilizado, uma das camisolas mais famosas do seu guarda-roupa. Trata-se da camisola vermelha com uma série de ovelhas brancas e uma ovelha negra chamada Black Sheep Sweater, com assinatura da Warm & Wonderful, fundada em 1979, criado por Sally Muir e Joanna Osborne para a marca. Recorde-se que Lady Di usou a camisola de malha em junho de 1981, num jogo de polo do príncipe Carlos.

Segundo conta a Sotheby’s, depois da princesa ter sido fotografada a usar a camisola em público, a peça ter-se-á estragado e o Palácio de Buckingham enviou uma carta com um pedido para que fosse remendada ou substituída. Acabou por ser feita uma nova camisola e Diana viria a ser vista novamente com a camisola em 1983. No entanto, apesar de se pensar que a peça original teria sido reparada e teria ido parar às mãos de outra cliente, esta ficou guardada.

A licitação base é de 57 mil euros (50 mil libras).