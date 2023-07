Mãe agredida pelo filho em Marvila

Um homem, de 42 anos, foi detido, esta terça-feira, por agredir a mãe, de 70, em Marvila, Lisboa, revela a PSP.

De acordo com as autoridades, a vítima fez uma denúncia depois de ter sido ameaçada pelo filho com um taco de basebol.

Na chegada à residência, os agentes viram a vítima "assustada e transtornada".

A PSP acrescenta que “a relação entre ambos tinha vindo a degradar-se, fruto dos consumos aditivos como álcool e drogas”.

Foram apreendidas 110 doses individuais de ecstasy e outros produtos associados ao consumo e tráfico de estupefacientes.