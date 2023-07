Casa de Donnarumma assaltada

A casa do guarda-redes do PSG, Gianluigi Donnarumma, no 8º Bairro de Paris foi assaltada na madrugada desta sexta-feira.

Donnarumma estava em casa com a namorada Alessia Elefante e ambos foram amarrados, agredidos e ameaçados com arma de fogo.

O assalto ocorreu pouco depois da 3h, após os ladrões teres conseguido passar pela segurança do edifício. Na sequência das agressões o guarda-redes sofreu um traumatismo craniano, diz a BFM TV.

O jogador e a namorada foram assistidos no hospital.

A imprensa internacional avança que foram roubadas várias joias, bolas e relógios de luxo, num valor aproximado de 500 mil euros.