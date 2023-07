Macron remodela Governo depois de protestos

O Presidente francês, Emmanuel Macron, remodelou o Governo, depois de protestos contra a reforma do sistema de pensões e os distúrbios resultantes da morte de um adolescente pela polícia.

As principais alterações são a no cargo da Educação, com o historiador de origem senegalesa Pap Ndiaye, a ser substituído pelo até agora ministro das Contas Públicas, Gabriel Attal, um amigo pessoal de Macron com apenas 34 anos, e a do ministro da Saúde, François Braun, substituído por Aurélien Rousseau, 47, que era chefe de gabinete de Borne.

Entre as novas caras do executivo estão também o deputado Thomas Cazenave, na pasta das Contas Públicas, e o presidente da câmara de Dunquerque, Patrice Vergriete, na Habitação, além da deputada Aurore Bergé na Solidariedade.

Estas alterações foram avançadas através de um comunicado, onde é ainda referido que não foram mudados os chefes dos cargos mais políticos nem a primeira-ministra, que realiza na sexta-feira o seu primeiro Conselho de Ministros com o novo elenco.

É esperado que Macron apresente também uma linha política para os próximos meses, num contexto político marcado pelo facto de este não ter a maioria absoluta na Assembleia Nacional para adotar os seus projetos legislativos e necessitar de apoio de partidos que não integram o seu governo.