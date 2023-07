Encoberto é semifinalista de prémio para estudantes da Academia dos Óscares

A curta-metragem "Encoberto", do realizador português Rodrigo Rebello de Andrade, é uma das semifinalista dos prémios para estudantes da Academia de Cinema dos Estados Unidos.

"Encoberto" é a segunda curta-metragem realizada por Rodrigo Rebello de Andrade, depois de "Primeiro Passo" (2021) e é protagonizada por Rafael Morais e Pedro Lacerda, esta foi a obra de final de licenciatura, produzida na Escola Superior de Teatro e Cinema e selecionada na categoria de Narrativa.

"Vargas, um agente infiltrado, tem como missão levar à captura um grupo de assaltantes. Após conversar com Ricardo, membro do gangue, começa a questionar a visão do inimigo, tornando a missão muito mais difícil", pode ler-se na sinopse da curta, que conta com argumento de Pedro Alegria e produção de Sofia Correia, com uma equipa que integrou cerca de 30 alunos daquela escola superior.

Os Prémios de Estudantes da Academia de Cinema dos Estados Unidos são uma competição internacional que existe desde 1972.

Esta tem como objetivo premiarrealizadores que submetam filmes feitos em contexto de escola, sendo premiados em quatro categorias: Animação, Documentário, Narrativa e Experimental.