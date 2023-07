Mais de 180 quilos de pescado apreendidos nos Açores

O Comando Territorial dos Açores, nos dias 16 e 19 de julho, apreendeu 186 quilos de pescado por pesca ilegal, em São Miguel.

Na sequência de várias ações de fiscalização, que visava a deteção de pesca ilegal, no dia 16 de julho, “foram detetadas 31 armadilhas tipo gaiola sem qualquer sinalização ao largo de Ponta Delgada”, explicou a GNR.

Da ação resultou a apreensão das artes de pesca, assim como 80 quilos de pescado, com um valor estimado de 2 380 euros.

Na sequência da ação foi identificado um homem de 44 anos e elaborado um auto de contraordenação, tendo sido apreendido o pescado e devolvido ao seu habitat natural.

No âmbito de outra ação de fiscalização, no dia 19 de julho, foram apreendidos 106 quilos de pescado, com um valor estimado de 3 175 euros. No âmbito das diligências, foram identificados três homens, com idades entre os 30 e os 39 anos, e elaborado o respetivo auto de contraordenação.