Estado da Nação. Costa arranca debate no Parlamento. Acompanhe em direto

O arranque do debate do Estado da Nação foi dado pelo primeiro-ministro. Esperam-se mais de três horas e meia de discussão e caberá ao ministro da Administração Interna fazer o discurso sobre política geral no encerramento. Do lado do Governo o tom deverá estar afinado pelo crescimento económico e do lado da Oposição a música será outra: os malogrados casos e casinhos. Acompanhe em direto