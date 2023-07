Miranda do Corvo. Homem encontrado morto com sinais de violência

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de um corpo encontrado, com sinais de violência, esta quinta-feira, junto ao nó da autoestrada 13 em Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra.

Fonte da Diretoria do Centro da PJ não adiantou pormenores sobre o caso, mas confirmou, à agência Lusa, que o cadáver foi descoberto no local e que as autoridades estão a investigar as circunstâncias da morte.

Já fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra adiantou apenas, também à agência Lusa, que o alerta chegou àquela entidade às 7h39 horas, através do INEM.