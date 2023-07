A Conjuntura são os problemas, as questões a que o Governo tem de dar resposta, tendo em vista, governar, ou seja, resolver problemas, diminuir a contestação, aumentar a sua base de apoio, e tudo isto, diminuindo a divida, reduzindo a inflação e, conservando um clima de confiança e esperança no futuro.

Infelizmente o actual momento é perigoso, ou melhor, pode degenerar em violência, não poética, por aumento da contestação, fruto de grandes frustrações, por objectivos não atingidos. António Costa, um homem com "os pés no chão", ele próprio afirmou, "o Governo põe-se a jeito...". Significa isto que, ele próprio, sabe fazer o diagnóstico da situação política actual, ou seja, da Conjuntura, de uma forma correcta, como bom analista político, que é.

Governar, dizia o Professor Adriano Moreira, era "preparar o futuro" (Louis Armand) e, sobre tudo, prever o futuro. Significa isto que temos de ser pró-activos, além de prospectivos. Quanto a António Costa ele sabe o que quer e para onde quer ir, ao contrário do que disse Roland Mager: "quem não sabe para onde quer ir, não se pode admirar de chegar onde não queria". Só que, pensamos que devia pedir ajuda "pro bono" a professores universitários, aposentados, para lhe darem uma visão refrescada da política actual que é fruto das ideias pós Revolução Industrial que levou desde então até à actual sociedade de trabalho e tempo livre, com Conservadores, Liberais e Radicais, estes com Socialistas, Marxistas e Anarquistas, daqui a grande dificuldade dada a diversidade de opiniões e aspirações para o futuro.

A Classe Média, é normalmente, um factor de estabilidade, já que na sua grande maioria são um bom exemplo de aceitação das regras do mercado, cumprindo com as suas obrigações sociais e políticas e dai serem um facto de equilíbrio e moderação tendo em vista a dinamização social que vai levar ao crescimento e desenvolvimento do País, com um equilíbrio sustentado através das várias etapas desde a concepção ate a concretização do plano previsto.

A grande questão de qualquer Conjuntura é saber articulá-la com os desejos e aspirações dos cidadãos de modo a haver um grau mínimo de aceitação das regras vigentes, dando esperança a todos de igualdade de oportunidades, na satisfação das necessidades e inspirações para a realização pessoal de toda a sociedade.

Esta é a receita que está estudada e publicada há muitas décadas em todo o Mundo Civilizado, só que com nuances próprias, condicionadas pelos regimes políticos que ditam as regras das liberdades individuais e colectivas.

Ao contrário do que aprendemos na Faculdade, Governar não é descontentar, é sim uma "Ciência " que exige uma grande preparação, atenção, inteligência, paciência e por fim, uma busca permanente de consensos, tendo em vista a satisfação da maioria da população, única fórmula mágica de permitir o progresso dessa Sociedade.

