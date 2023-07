FC Porto vence em Portimão

O FC venceu o Portimonense por 2-0 no jogo que marcou o início do estágio no Algarve, com golos de Romário Baró e Gonçalo Borges.

A partida decorreu à porta fechada e Sérgio Conceição ainda não contou com os sete internacionais, Diogo Costa, Pepe, Zaidu, Eustaquio, Grujic, Otávio e Taremi.

Os dragões voltam a jogar sábado, com partida frente ao Cardiff, no Estádio do Algarve.