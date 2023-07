Canadá. Brasil envia especialistas para ajudar no combate aos incêndios

O Brasil vai enviar, esta quarta-feira, (mais) uma equipa de especialistas para ajudar no combate aos incêndios florestais que estão a atingir o Canadá nas últimas semanas.

"A pedido do Governo canadiano, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou o envio de uma missão humanitária brasileira ao Canadá para apoiar o combate aos incêndios florestais que assolam aquele país desde março de 2023 e se intensificaram desde junho passado", informa um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do país sul-americano.

Estima-se que cerca de 600 incêndios estejam ainda ativos no Canadá.

A equipa é composta por 104 especialistas, que ficaram no país durante um mês, com as despesas de transporte e hospedagem a serem suportadas pelo Governo canadiano.