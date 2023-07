Homem que agredia a mulher tinha cinco armas em casa

O Comando Territorial de Vila Real, no dia 11 de julho, apreendeu cinco armas de fogo no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Santa Marta de Penaguião.

Na sequência de uma investigação por violência doméstica, as autoridades apuraram que o suspeito, um homem de 55 anos, infligia maus-tratos físicos e psicológicos à sua companheira de 55 anos, e tinha várias armas de fogo.

Durante as diligências, os militares da GNR deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e três em veículos, onde foi possível apreender cinco caçadeiras.

O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.