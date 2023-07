Atropelamento matou 12 ovelhas e condicionou circulação ferroviária na Linha do Minho

Um atropelamento no apeadeiro de Vila Praia de Âncora provocou a morte de 12 ovelhas e interrompeu, durante uma hora, a circulação ferroviária na Linha do Minho.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse, à agência lusa, que o acidente envolveu o comboio inter-regional que fazia a ligação entre Valença, no distrito de Viana do Castelo, e a estação da Campanhã, no Porto.

Não houve registo de danos materiais nem de passageiros que viajam no comboio.

O comboio ficou parado desde as 10h05 até às 11h05.

Ainda não se sabe o número total de animais do rebanho e se o mesmo estava acompanhado pelo proprietário, nem a razão de se encontrar naquele local.