Lagoa. Jovem que esfaqueou ex-namorada vai ficar em prisão preventiva

O jovem, de 21 anos, que esfaqueou a ex-namorada, que acabou por morrer uma semana depois, em Lagoa, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

A decisão foi tomada por um juiz do Tribunal de Portimão, depois de o jovem ter sido ouvido no âmbito de primeiro interrogatório, segundo o Correio da Manhã.

O arguido está indiciado pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado.

O crime remonta ao dia 15 de junho, “quando a vítima se encontrava no interior da sua viatura”, o jovem, agora detido, “por não aceitar o fim da relação, surpreendeu-a e golpeou-a, com uma arma branca, no pescoço, causando-lhe ferimentos”, informa a PJ, em comunicado.

A vítima, de 26 anos, conseguiu fugir, apesar dos ferimentos, e foi levada para o Hospital de Portimão, onde foi assistida, tendo alta no próprio dia.

No entanto, uma semana depois voltou a ser hospitalizada na mesma unidade, sendo posteriormente helitransportada para Santa Maria em Lisboa, onde viria a morrer, “em resultado de uma infeção generalizada, causada pelas agressões sofridas”.