O princípio de "Uma Só China" reiterado pelas Ilhas Salomão

Durante a visita, segundo fontes oficiais chinesas, “foram acordadas parcerias estratégicas abrangentes, com base no respeito mútuo e no desenvolvimento comum para a nova era”. Além disso, foi inaugurada a embaixada das Ilhas Salomão na China.

Na reunião do visitante com o Presidente chinês, Xi Jinping reiterou que a política da China em relação aos países insulares do Pacífico baseia-se na coexistência em pé de igualdade entre países grandes e pequenos e na cooperação vantajosa para todos. Por seu turno, Sovagare referiu que o estabelecimento das relações diplomáticas com a China foi uma escolha correta, porque a China, ao contrário de outros grandes países, atribui importância às necessidades dos países insulares do Pacífico.

Como uma nação insular tropical com cerca de 720 mil habitantes no Oceano Pacífico, as Ilhas Salomão têm sido usadas pelo Ocidente, desde há muito tempo, como fonte de matérias-primas, mas tem infraestruturas obsoletas e transportes deficientes. As muitas bombas não detonadas deixadas nas Ilhas Salomão pelos Estados Unidos e pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial, têm sido um obstáculo para o desenvolvimento das infraestruturas locais. Como resultado, as Ilhas Salomão tornaram-se um "canto esquecido" do desenvolvimento mundial. Nos últimos anos, contudo, a situação mudou para melhor.

Em setembro de 2019, com base no princípio de “Uma Só China”, as Ilhas Salomão estabeleceram relações diplomáticas este país. Desde essa altura, as Ilhas Salomão beneficiaram do rápido desenvolvimento, fruto do relacionamento bilateral. Actualmente, a China é o principal parceiro comercial e o principal destino de exportação das Ilhas Salomão, sendo que as exportações para a China representam dois terços do total. A adesão ao princípio de “Uma Só China” tornou-se consenso geral de todos os setores nas Ilhas Salomão.

Ao mesmo tempo, a experiência da China na erradicação da pobreza, o seu dinamismo no desenvolvimento económico e os seus esforços para ajudar os países em desenvolvimento, também trouxeram oportunidades para as Ilhas Salomão.

Durante a visita de Sogavare à China, os dois países assinaram vários documentos bilaterais, que abrangem a cooperação para o desenvolvimento, o comércio, a aviação civil, a alfândega e a meteorologia, aprofundando a cooperação prática. O Primeiro-ministro das Ilhas Salomão também visitou as províncias de Jiangsu e Guangdong, estreitando-se relações amistosas com a província de Guadalcanal, a cidade de Jiangmen e a cidade de Honiara, nas Ilhas Salomão.

O mundo é uma grande família e todos os países têm direito ao desenvolvimento. Este ano marca o 10.º aniversário da Iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota" e as Ilhas Salomão formularam também a sua Estratégia de Desenvolvimento até 2035. O reforço da interface entre as duas iniciativas ajudará as Ilhas Salomão a alcançar o desenvolvimento, a revitalização e a estabilidade a longo prazo.

O Primeiro-Ministro Sogavare afirmou que a sua visita à China foi "como regressar a casa".