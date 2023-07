Faturação das lojas dos centros comerciais cresce 11% no primeiro semestre

A faturação com cartão nas lojas nos centros comerciais nos primeiros seis meses deste ano apresentou uma variação positiva de 11% em relação ao mesmo período de 2022, que foi um ano recorde de vendas no setor. Esta é uma das principais conclusões de um estudo da REDUNIQ Insight desenvolvido para a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC).

Segundo o estudo, os fins de semana representam 39% das compras (transações) realizadas com cartões nas lojas dos centros comerciais. Nos dias úteis da semana, o período pós-laboral representou também 39% das compras das lojas, “o que demonstra a importância da disponibilidade e flexibilidade horária destes espaços para os consumidores”, diz a APCC.

Neste semestre, a compra média por cliente (ticket médio) nas lojas situou-se nos 31,8 euros e o gasto médio mensal por cliente nos 84,6 euros.

As vendas das lojas dos centros comerciais a turistas representaram 11% do total da faturação.

Em termos setoriais, no período em análise, 33% do total de faturação registada em centros comerciais é relativa à categoria Moda. Além disso, 28% foi gasto em supermercados, 13% em eletrodomésticos e tecnologia e 10% em restauração. “Papelarias, livrarias, revistas e tabaco” representaram 7% da faturação em lojas dos centros comerciais nestes primeiros seis meses do ano.