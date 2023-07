Buscas. Rui Rio não abriu porta à PJ durante três horas

O ex-presidente do PSD Rui Rio terá deixado os inspetores da Polícia Judiciária três horas à espera antes de abrir a porta de sua casa, para serem realizadas buscas, avança o Observador.

As diligências, levadas a cabo em 20 locais, incluindo as sedes nacionais do PSD e JSD, deveriam ter começado todas às 7h00 do dia 12 de julho, no entanto, a busca em casa de Rui Rio só teve início às 10h00, porque ex-líder social-democrata não abriu a porta até essa hora, segundo a mesma publicação.

Em causa está uma investigação sobre assessores partidários que seriam pagos com fundos destinados a trabalho parlamentar.