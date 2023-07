Nuno Mendes fora das opções no arranque da época

Nuno Mendes não vai fazer parte das contas do Paris Saint-Germain nas primeiras semanas da nova época.

O português, de 21 anos, tem uma lesão num tendão da coxa direita desde 30 de abril, e, esta terça-feira, continuava com o nome inscrito no boletim clínico do clube.

Os franceses referiram que o lateral vai continuar em tratamento “nas próximas semanas” e o L’Équipe avança que o jogador vai falhar o início da nova época.

Sabe-se que Neymar, afastado desde março devido a lesão no tornozelo, será reintegrado nos treinos coletivos até final desta semana.