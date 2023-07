PSD. Pinto Moreira vai renunciar ao mandato de deputado no final da sessão legislativa

Joaquim Pinto Moreira anunciou que vai renunciar ao mandato de deputado do PSD no final da sessão legislativa.

"Faço-o por decisão exclusivamente individual, uma vez que não estão reunidas as condições pessoais e políticas para exercer as funções em que fui investido na corrente legislatura e porque reconheço ser esta a atitude que melhor protege a minha integridade pessoal, assim como a do meu partido, do seu líder e da respetiva bancada parlamentar", adiantou o deputado num comunicado, citado pela agência Lusa.

A “decisão pessoal”, segundo o próprio, já foi comunicada ao grupo parlamentar e aos líderes do PSD, que lhe retiraram a confiança política, depois de Pinto Moreira ter voltado a assumir as funções de deputado, anteriormente suspensas pelo próprio após a sua constituição como arguido, sem avisar previamente o partido.

Sublinhe-se que Joaquim Pinto Moreira foi acusado de corrupção passiva agravada, tráfico de influências e violação das regras urbanísticas por funcionário, no âmbito da Operação Vórtex, que visou projetos urbanísticos da Câmara municipal de Espinho, da qual o deputado foi presidente.