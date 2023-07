Turismo e viagens. Setor deve ultrapassar o pico de 2019 já este ano

O setor português de viagens e turismo deve ultrapassar o pico de 2019 já este ano. Esta é uma das principais conclusões do mais recente relatório do World Travel & Tourism Council’s (WTTC)

Segundo o relatório, o setor deve contribuir com 40,4 mil milhões de euros para a economia portuguesa até o final de 2023, superando os valores pré-pandémicos de 2019 de 40,1 mil milhões de euros.

O WTTC prevê ainda que o setor criará cerca de 30.000 empregos este ano, apenas 68.000 empregos abaixo do nível de 2019 de pouco mais de um milhão, para atingir 950.000 empregados.

Olhando para o ano passado, a contribuição do setor de viagens e turismo para o produto interno bruto (PIB) cresceu 61,6%, atingindo quase 38 mil milhões de euros, representando 15,8% da economia portuguesa.

O setor também criou mais 83.000 empregos em relação ao ano anterior, chegando a 921.000 empregos em todo o país.

O último relatório do órgão global de turismo mostra que o setor já recuperou mais de 90% do nível pré-pandémico de empregos.

O ano passado também assistiu ao regresso de viajantes internacionais com destino a Portugal, com Espanha (16%), França (12%), Reino Unido (11%) e Alemanha e EUA (ambos com 8%) a liderar como mercados de origem para chegadas internacionais a Portugal.

De acordo com os dados, em 2022, os gastos dos visitantes internacionais contribuíram com 21,7 mil milhões de euros para a economia nacional, representando “um impressionante” crescimento de 80,4% e apenas 7,7% abaixo dos níveis de 2019.

Julia Simpson, CEO do WTTC defende que “o setor de viagens e turismo em Portugal está a recuperar fortemente com a elevada procura de visitantes”. E acrescenta que “o futuro do setor é muito otimista. Até ao final deste ano, a contribuição do setor ultrapassará os níveis de 2019 e, na próxima década, o crescimento ultrapassará o PIB nacional e criará 248.000 novos empregos ao longo da década, representando um em cada quatro empregos.”

A entidade global do turismo prevê que o setor aumente a sua contribuição para o PIB para 56,4 mil milhões de euros até 2033, representando mais de um quinto (21,1%) da economia portuguesa.

Na próxima década, este setor poderá empregar mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o país, com uma em cada quatro pessoas trabalhando no setor.

Olhando para a Europa, em 2022 este setor contribuiu com 1,9 biliões para a economia regional, apenas 7% abaixo do pico de 2019. E prevê que a contribuição do PIB do setor regional chegará a 2,04 biliões em 2023 e estará próximo do ponto alto de 2019.

O setor empregou 34,7 milhões de pessoas em toda a região em 2022, um aumento de 2,9 milhões em relação ao ano anterior, mas ainda 3,2 milhões atrás do pico de 2019. O WTTC prevê que o setor recupere totalmente os empregos perdidos durante a pandemia até o final de 2024.