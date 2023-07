Benjamin Mendy voltou ao futebol

Benjamin Mendy, ex-jogador do Manchester City, ilibado na passada sexta-feira de acusações de violação, voltou a jogar futebol, mas desta vez na rua, com um grupo de desconhecidos, em Manchester.

O ex-jogador do City foi detido em agosto de 2021 e esteve mais de quatro meses na prisão. Agora, tem um grande desafio pela frente: recuperar a carreira profissional depois de ter sido suspenso e terminado o vínculo com os ‘cityzens’ em 30 de junho.

Segundo uma testemunha, citada pelo 'The Sun', Mendy abordou um grupo que estava a jogar futebol na rua.

“Ele apareceu e perguntou se podia juntar-se. Eles nem queriam acreditar que iam jogar futebol com uma estrela da Premier League, vencedor do Mundial! Durante o jogo deu umas gargalhadas, divertiu-se. No final cumprimentou toda a gente e assinou alguns autógrafos”

Benjamin Mendy foi acusado de violar várias mulheres em festas privadas na sua casa, mas acabou por ser ilibado de todas as acusações.