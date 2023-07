China quer cooperar com EUA na questão do clima, mas precisa de "relações estáveis"

A China defendeu a importância de Pequim e Washington "manterem relações estáveis" e a necessidade de "eliminar qualquer interferência" para cooperarem no combate às alterações climáticas, disse, esta terça-feira, o mais alto diplomata da China, Wang Yi.

"A China está disposta a fortalecer o diálogo, explorar a cooperação mutuamente benéfica e abordar conjuntamente a questão das alterações climáticas", afirmou o porta-voz chinês, segundo um comunicado emitido pelo ministério dos Negócios Estrangeiros do país asiático, depois de se ter reunido com o enviado norte-americano para o clima, John Kerry, para discutir a cooperação no âmbito das alterações climáticas e estabilizar as relações entre os dois países.

As autoridades chinesas e norte-americanas reconheceram o "enorme potencial" de cooperação no domínio das alterações climáticas e a importância de contar com a compreensão e apoio dos respetivos cidadãos, lê-se na mesma nota.

A visita do porta-voz norte-americano acontece numa altura em que os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo e os principais emissores de gases com efeito de estufa, retomam o diálogo sobre as alterações climáticas, que foi interrompido pelo aumento das tensões entre Washington e Pequim.