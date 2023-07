Hóquei em Patins. Portugal entra a vencer no Europeu

A jogar em casa do grande rival, a Espanha, a seleção nacional começou da melhor forma o campeonato da Europa de hóquei em patins com uma vitória categórica sobre a Itália (7-4), uma das favoritas a vencer a prova. Portugal dominou o jogo de início e chegou a ter uma vantagem de três golos, mas os italianos tiveram uma forte reação e marcaram dois golos antes do intervalo. O segundo período foi ainda mais interessante, com as duas equipas a fazerem um jogo ofensivo e com mais golos. Gonçalo Alves esteve em destaque ao marcar por quatro vezes.

O selecionador Renato Garrido está confiante: “Temos vontade de ganhar”, afirmou, reconhecendo que “o Europeu vai ser intenso desde o início, com as três primeiras jornadas fortíssimas. O primeiro objetivo é vencer o grupo, depois é ganhar os jogos até à final. Sabemos que só uma seleção vai ser campeã e queremos muito ser essa seleção”. Portugal é recordista de títulos europeus, com 21, o último dos quais em 2016.

A competição que se realiza em Sant Sadurni d’Anoia reúne as oito melhores seleções europeias divididas em dois grupos. Portugal está no grupo A com a Itália, Espanha e França, e o grupo B é composto pela Suíça, Alemanha, Inglaterra e Andorra. No primeiro grupo ficam as seleções melhores classificadas no ranking europeu, no segundo estão as seleções menos categorizadas. O primeiro objetivo é vencer o grupo A para defrontar o quarto classificado do grupo B nos quartos de final. A Espanha é considerada favorita por ter conquistado oito das últimas dez edições e por jogar em casa, com o forte apoio do público catalão. Mas foi precisamente em Barcelona que Portugal conquistou o Mundial de 2019 com vitória sobre a Argentina nas grandes penalidades (2-1). A última vez que Portugal foi campeão europeu foi em 2016, em Oliveira de Azeméis, com vitória sobre a Itália (6-2).