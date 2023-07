Jovem detido por furto de uso de veículo, condução sem habilitação legal e condução perigosa

O jovem, que acabou sendo detido, e que tem antecedentes criminais por “crimes de diversa natureza", foi presente, no dia 15 de julho, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência.