Novo Aeroporto. Galamba defende seriedade do estudo da Comissão Independente e nega conflito de interesses

O ministro das Infraestruturas recusou as críticas de falta de transparência no trabalho da Comissão Técnica Independente de avaliação do novo aeroporto e negou qualquer conflito pelo facto de a coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI), Rosário Partidário, ter feito parte da equipa do LNEC, que esteve no estudo que depois levou a uma das opções em 2008.

"A coordenadora da CTI fez o estudo que lhe foi pedido comparando duas alternativas e agora encabeça uma equipa multidisciplinar, muito vasta, cuja competência técnica não é posta em causa por ninguém, cuja composição não foi indicada pelo poder político", sublinhou João Galamba, à margem de uma visita ao LNEC, em Lisboa.

"Temos todas as condições para ter aqui, de facto, um estudo sério que é o que se pretende", acrescentou.

Na visão do ministro, "o facto de uma pessoa ter no passado feito um estudo sobre uma alternativa em concreto não invalida de todo" o desempenho de futuras atividades.