Portimão. Seis pessoas resgatadas de barco no rio Arade

Uma embarcação, com seis pessoas a bordo – quatro adultos e duas crianças – foi resgatada, esta segunda-feira, por tripulantes da Estação Salva-vidas de Ferragudo, no rio Arade, no concelho de Portimão.

Em comunicado, enviado às redações, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) informa que a embarcação estava "a ser arrastada pela corrente para a zona das rochas", tendo sido dado um alerta, por volta das 13h05, às equipas de socorro.

"À chegada ao local, os tripulantes da Estação Salva-vidas constataram que os quatro adultos e duas crianças se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

Por questões de segurança, a embarcação foi rebocada, adianta ainda a polícia marítima.