"Amores de verão? São os melhores na idade certa"

Se pudesse escolher, quais seriam as suas férias de sonho e com quem?

Mediterrâneo no verão. Com a minha família.

Chega-lhe uma semana de férias, 15 dias ou não prescinde um mês seguido?

Não prescindo de 3 meses (quase) seguidos. Mas, na verdade, não são férias.

Qual foi a maior loucura que cometeu numas férias?

Ter saudades da rotina do trabalho.

Qual o seu maior vício em férias?

Ler.

Lembra-se das melhores férias que teve? Algum pormenor o marcou?

Foram todas boas.

Qual foi a pior experiência?

Quase morrer num túnel estreitíssimo em Hvar, na Croácia, porque o carro que conduzia ficara subitamente sem luzes. (Não foi tão mau como soa, mas aqueles segundos em colisão sequencial com as paredes do túnel foram algo desagradáveis).

Em férias desliga-se da atualidade nacional e internacional?

Não.

Em caso negativo, ‘atualiza-se’ como? Lendo Jornais? Televisão? Rádio? Sites? Redes sociais?

Antes da internet (sou velho), comprava jornais e revistas internacionais (americanos, franceses, ingleses, espanhóis, italianos). Depois, passei a andar com o iPad e o computador atrás.

Se é fã da Netflix e da HBO como resistirá às suas séries preferidas?

Não sou fã. E não vejo séries.

Vai conseguir desligar-se das redes sociais? Pensa mandar fotos por WhatsApp aos amigos?

Parafraseando um velho amigo da minha terra, WhatsApp ‘é forever até die’.

Que livros pensa conseguir ler em férias?

Muitos.

Pensa ir a museus ou a exposições durante as férias?

Claro.

Quais seriam os filmes da sua vida que levaria para férias se os pudesse rever?

Em férias não vejo filmes. Não tenho tempo para isso.

Toma comprimidos para dormir?

Não, graças a Deus.

O que acha de amores de verão? Já viveu a experiência?

São os melhores. Na idade certa.

Praia, campo ou cidade?

Uma combinação dos três.

Quais as suas praias e restaurantes preferidos?

Praias são muitas. Em Portugal, no norte da costa alentejana.

Quais os petiscos imprescindíveis no verão? Cerveja, vinho ou champanhe?

Cokctails. Nada bate a mixologia. Petiscos: peixe grelhado e respetivos acompanhamentos – pimentos, queijos, salada. Como o peixe está pela hora da morte, a carne nas brasas e respetivos acompanhamentos.

As férias são a melhor oportunidade para cometer excessos alcoólicos ou prefere ficar sempre sóbrio?

Somos todos Bogartianos aqui. Humprey Bogartianos, quero dizer. Bogart em tempos sugeriu que as pessoas não são como os camelos, que ficam todo aquele tempo sem beber.

Com quem não se quer cruzar de todo?

Com quem passa o resto do ano a vender a alma.

Prefere ter os amigos por perto nas férias ou bem longe?

Perto. Se fosse ao contrário, não seriam amigos.

Se se cruzasse com Georgina Rodriguez, companheira de Cristiano Ronaldo, ou com George Clooney aceitava pôr-lhes creme protetor nas costas?

Não. Ficaria com as mãos cheias de areia a seguir.

Que jogos leva para as férias para jogar com a família ou amigos?

Não levo jogos.