Homem esfaqueado no tórax em Vila do Conde

Um homem de 45 anos foi esfaqueado com vários golpes no tórax, na noite de domingo, nas Caxinas, Vila do Conde, avança o Jornal de Notícias.

Segundo a mesma fonte, o crime aconteceu na avenida António Bento Martins Júnior, uma das ruas mais movimentadas da cidade e o agressor fugiu do local.

O incidente aconteceu pouco depois das 22h30.

A vítima foi agredida com uma arma branca e ficou com cerca de 3/4 do tórax perfurado.

O homem foi transportado para o Hospital Pedro Hispano em estado considerado grave.

No local estiveram uma ambulância e três elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, a viatura de suporte de vida de Vila do Conde e a viatura médica do Hospital Pedro Hispano.