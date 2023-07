Operação Picoas: um dos principais suspeitos está fugido

Felícia Cabrita e Gonçalo Morais

O empresário bracarense Hernâni Vaz Antunes é o operacional do esquema que está em causa na “Operação Picoas” iniciada ontem pelo DCIAP e pela Inspeção Tributária de Braga que investigam um desvio de 250 milhões de euros da multinacional Altice.

Os mandados de detenção elaborados ontem pelo procurador da República Rosário Teixeira, no âmbito desta operação, davam indicação às autoridades do terreno para o deterem à semelhança do que aconteceu a Armando Pereira, Melissa Antunes, antiga jogadora do Sporting de Braga e filha de Hernâni Antunes, e Abel Barbosa, contabilista do empresário bracarense. Os três deverão ser presentes a juiz amanhã.

Ontem, porém, quando bateram à sua porta, em Braga, não o encontraram, apenas tendo conseguido realizar as buscas domiciliarias.