Eleições legislativas nos Países Baixos marcadas para 22 de novembro

Depois da queda do Governo do primeiro-ministro Mark Rutte, as eleições legislativas antecipadas nos Países Baixos foram marcadas para o dia 22 de novembro.

"As eleições para a câmara baixa do parlamento terão lugar na quarta-feira, 22 de novembro de 2023. A decisão foi tomada pelo Governo após proposta do ministro do Interior, Bruins Slot", pode ler-se no comunicado oficial divulgado pelo gabinete do executivo cessante.

"Para a escolha desta data foram tidos em conta o tempo necessário para os partidos políticos, a viabilidade para os municípios e os preparativos para o Conselho Eleitoral", especificou a mesma nota informativa.

O executivo de coligação entrou em colapso há uma semana após divergências entre os quatro partidos no poder sobre a política migratória.

O parceiro de coligação mais pequeno, a União Cristã, uma formação protestante cuja maioria dos eleitores está no "Bijbelgordel", o "Cinturão da Bíblia", região conservadora no centro do país, e o partido liberal centrista D66 posicionaram-se contra o plano de Rutte para as questões migratórias.

Mark Rutte serviu como primeiro-ministro durante 13 anos e confessou, na segunda-feira, que não procurará um quinto mandato e vai afastar-se da política após as eleições e a formação de um novo governo.