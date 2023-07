Mais de 200 crianças mortas ou desaparecidas no Mediterrâneo só este ano

A UNICEF alertou que pelo menos 289 crianças morreram ou desapareceram, em 2023, ao tentarem atravessar a "perigosa rota migratória do Mediterrâneo Central", desde o Norte de África para a Europa.

A organização divulgou informações que mostram que cerca de 11.600 crianças realizaram a travessia desde o início do ano, a maioria sozinhas ou separadas dos pais, acrescentando que 11 crianças morrem ou desaparecem todas as semanas enquanto procuram segurança, paz e melhores oportunidades.

"Muitos naufrágios na travessia do Mediterrâneo Central não deixam sobreviventes ou não são registados, o que torna o número real de crianças vítimas praticamente impossível de verificar e provavelmente muito mais elevado", informa a UNICEF.

"Na tentativa de encontrarem segurança, de se reunirem com a família e procurarem futuros mais esperançosos, muitas crianças estão a entrar em embarcações nas margens do Mediterrâneo, perdendo a vida ou desaparecendo pelo caminho", denunciou Catherine Russell, diretora executiva desta organização.

"Este é um sinal claro de que é necessário fazer mais para criar vias seguras e legais para que as crianças possam aceder ao asilo, reforçando simultaneamente os esforços para salvar vidas no mar. Em última análise, é necessário fazer muito mais para abordar as causas profundas que levam as crianças a arriscarem as suas vidas", acrescentou.