Estados Unidos querem liberdade para navegar no Mar do Sul da China

Os Estados Unidos pediram, esta sexta-feira, à Associação dos Países do Sudeste Asiático para "respeitarem" a liberdade de navegação no Mar do Sul da China.

"Devemos fazer respeitar a liberdade de navegação no Mar do Sul da China (e nas áreas marítimas orientais) e manter a paz e a estabilidade no Estreito da Formosa", disse o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, referindo-se diretamente a Taiwan.

O chefe da diplomacia norte-americano dirigia-se aos ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN) que se encontram reunidos em Jacarta devido ao Fórum de Segurança do organismo regional.

Pequim reivindica a quase totalidade do Mar do Sul da China em áreas disputadas pelas Filipinas, Malásia e Vietname, enquanto diversos países da ASEAN, como as Filipinas, querem a liberdade de navegação no Mar do Sul da China, onde se registam incidentes com navios patrulha da República Popular da China.

As tensões entre Pequim e Washington intensificaram-se nos últimos anos por causa das águas territoriais do Mar do Sul da China assim como pela defesa de Taiwan por parte dos Estados Unidos.