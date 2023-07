Homem violado e sequestrado em Viseu

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 33 anos, suspeito de violar, sequestrar e roubar um individuo, de 48 anos, que atraiu para um encontro, após conhecimento fortuito num bar na zona de Viseu, em agosto do ano passado.

A vítima, após entrar para uma viatura automóvel, foi ameaçada com uma faca “a entregar todos os bens que no momento possuía, bem como a facultar os códigos dos seus cartões bancários”, lê-se no comunicado da Polícia judiciária.

“Estando manietado e mantido sob sequestro, foram efetuados diversos levantamentos em locais distintos, sendo ainda sujeito a diversas práticas sexuais”, informou ainda a PJ.

A vítima foi libertada apenas ao início da manhã do dia seguinte, numa zona erma do concelho de Vouzela, tendo sido ajudado por um popular que estava a fazer uma caminhada naquela zona montanhosa.

O agressor, agora localizado e detido, será presente às competentes autoridades judiciais da Comarca de Viseu para primeiro interrogatório judicial e aplicação das devidas medidas de coação.