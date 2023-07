Cadaval. Mais de 500 bombeiros no combate ao incêndio que lavra desde ontem

Mais de 500 operacionais estão mobilizados para o combate ao incêndio na Serra do Montejunto, concelho do Cadaval, que continua a consumir a zona florestal desde quarta-feira à tarde.

O combate às chamas do fogo, que tem agora duas frentes ativas, conta ainda com o apoio de 165 veículos e sete meios aéreos.

"O fogo esteve a ceder durante toda a noite. Está com menos intensidade, mas com o aquecer do dia e a continuação do vento temos de manter o efetivo, até porque a área é grande", disse o comandante à SIC, acrescentando que não há neste momento povoações ou pessoas em risco.

No entanto, do incêndio já resultaram quatro bombeiros feridos

“Temos apenas o registo de quatro operacionais que necessitaram de ser assistidos no local. Dois por quedas e outros dois por inalação de fumos, mas coisas muito ligeiras, tendo os quatro regressado ao trabalho", adiantou.