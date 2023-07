IPMA. Mais de 20 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que vinte e um concelhos de Faro, Castelo Branco, Portalegre e Santarém apresentam um perigo máximo de incêndio rural, esta quinta-feira.

Há ainda outros 70 concelhos de Faro, Beja, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Coimbra, Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança em perigo muito elevado.

Segundo o IPMA, tendo em conta as previsões meteorológicas, o risco de incêndio vai manter-se elevado pelo menos até segunda-feira.

Sublinhe-se que desde o início do ano foram registadas 4.356 ocorrências de fogo, que afetaram 9.204 hectares de espaços rurais.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14 graus celsius no Porto, Vila Real, Viseu, Guarda e Coimbra e os 24 em Faro e as máximas entre os 24 em Aveiro e os 37 em Évora, Beja e Castelo Branco.