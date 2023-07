Grândola. Homem morre em despiste de carro

Um homem, de 26 anos, morreu na sequência do despiste do automóvel que conduzia numa estrada municipal do concelho de Grândola, no distrito de Setúbal, esta quinta-feira.

O alerta foi dado pouco depois das seis e meia da manhã para um acidente na Estrada Municipal 543, perto da aldeia de Água Derramada, que envolveu um único carro, tendo resultado na morte do condutor, único ocupante da viatura.

Foram mobilizados 17 operacionais, entre os Bombeiros de Grândola, o INEM, e a GNR, apoiados por oito veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV).