Esmoriz. Encontrado com vida jovem que estava desaparecido desde domingo

O jovem, de 22 anos, que estava desaparecido desde domingo em Esmoriz foi encontrado com vida na quarta-feira à tarde.

Foi um nadador-salvador que, alertado por populares que ouviram gritos, encontrou o jovem numa zona de denso canavial, segundo o Jornal de Notícias.

O jovem estava consciente e os elementos dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz e da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, prestaram o primeiro auxílio.

As autoridades, que estavam a realizar buscas desde segunda-feira, ainda estão a apurar as circunstâncias do desaparecimento do jovem, visto pela última vez no recinto do festival Sound Waves no domingo de manhã, mas acreditam que este terá ido até ao local onde foi encontrado de livre vontade, não tendo sido vítima de terceiros.

O jovem foi transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira.