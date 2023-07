Ativistas bloqueiam pistas de dois aeroportos alemães

As pistas dos aeroportos de Hamburgo e Dusseldorf, na Alemanha, foram bloqueadas por ativistas do grupo Last Generation em protesto contra a falta de medidas para enfrentar as alterações climáticas.

"Estamos a protestar contra a falta de planeamento e aplicação da lei do governo sobre a crise climática", afirmaram os ativistas através do Twitter, acrescentando que também bloquearam, durante a quinta-feira de manhã, os aeroportos de Hamburgo e Dusseldorf, este a oeste do país.

O aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, confirmou, através da sua conta na rede social Twitter, que a partida dos aviões teve de ser interrompida.

Em novembro, estes ativistas bloquearam o aeroporto de Berlim por duas horas.