PIB: Dívida pública deverá ficar mais baixa, diz Medina

O ministro das Finanças acredita que o rácio da dívida pública pode ficar abaixo dos 107% do Produto Interno Bruto (PIB) no final deste ano, atingindo a meta prevista no Programa de Estabilidade apresentado em abril e que apontava para um rácio de 107,5% do PIB. «Estamos a convergir, estamos a melhorar a nossa posição dentro do Zona Euro», afirmou Fernando Medina, em entrevista à Bloomberg.

De acordo com o governante, «estamos perante uma mudança estrutural da economia portuguesa, na boa direção», acrescentando ainda que «provavelmente terminaremos 2023 com um peso da dívida no PIB menor do que Espanha, França e provavelmente Bélgica».

Já em relação à política governamental do Banco Central Europeu, o governante alertou que novos aumentos trazem agora maiores riscos, pedindo uma análise cuidadosa por parte da entidade liderada por Christine Lagarde. «Os riscos de que novos aumentos poderiam criar situações de dificuldade para o crescimento a nível europeu são agora maiores e devem ser analisados com muito cuidado», salientou.