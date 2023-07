Homem fica com pulseira eletrónica por violência doméstica em Mirandela

Um homem de 59 anos, de Mirandela, foi detido por violência doméstica contra a sua companheira.

Em comunicado, divulgado esta quarta-feira, a GNR adianta que a detenção aconteceu na segunda-feira na sequência de uma investigação por violência doméstica.

“Os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência verbal, psicológica e física, e ameaçava a vítima, a sua companheira de 60 anos”, diz a nota.

O detido foi presente, ontem, no Tribunal Judicial de Mirandela, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de frequentar as proximidades da residência da vítima, nem nela permanecer, bem como no seu local de trabalho, proibição de aquisição de armas e a proibição, por qualquer meio, de se aproximar a uma distância inferior a 500 metros, sendo estas medidas controladas por pulseira eletrónica.