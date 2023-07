Hospital de Loures tem menos 24 especialistas de medicina interna

Em poucos meses, o serviço de medicina do Hospital de Loures perdeu um total de 24 especialistas, alertou esta quarta-feira a Ordem dos Médicos, fruto das baixas condições de trabalho.

A redução nos quadros cria uma situação "gravíssima sobre o que está a acontecer em termos de prestação de cuidados de saúde a esta população", disse Paulo Simões, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos, em declarações à Lusa, que alertou para o decréscimo da qualidade do serviço, uma vez que, "às vezes, só têm o próprio chefe de equipa, que é a única pessoa a quem podem recorrer".

"Com o término da PPP, muitos dos pagamentos adicionais que se faziam para essa especialidade desapareceram e as pessoas procuram alternativa. Antigamente era mais difícil um especialista de medicina interna ter saída [fora do SNS], mas neste momento os privados precisam de internistas", disse ainda.

De acordo com o presidente do Conselho Regional do Sul, o serviço de medicina interna tem de dar assistência também ao serviço de urgências, mas sobretudo tem de assegurar o acompanhamento dos doentes internados.

"Acabam por trabalhar todos os dias mais horas do que as que deveriam e não são remunerados. As pessoas aguentam isso durante uns tempos, mas chega uma altura em que dizem que vão procurar alternativas", adiantou Paulo Simões.